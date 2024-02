Rúben Amorim falou, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Famalicão, da última contratação para o plantel principal: o francês Koba. Pelo caminho, o treinador revelou que o jogador vai ser já convocado.

«A situação do Koba é muito parecida com aquilo que fizemos com o Rafael Pontelo. Quando chegámos aqui comprámos o Nuno Santos pelo mesmo valor, mas para ser titular. Com o Koba, o que estamos a fazer é preparar o futuro, sabendo que quando olhamos para o ele não estamos a comprar o jogador que é, mas aquilo que pode ser», referiu.

«De acordo com o que nós achamos que ele pode ser, daqui a um ou dois anos nós teríamos de pagar muito mais por um jogador como ele. O Koba é para já, mas a pensar naquilo em que ele pode tornar-se e naquilo que ele pode dar. Já está convocado para amanhã [sábado frente ao Famalicão]»