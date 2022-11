O momento do «haka» no rugby ficou célebre pelos All Blacks, mas há outras equipas que também cumprem este ritual com mestria.

Foi o caso de Samoa e Tonga, que se defrontaram este domingo nos quartos de final do Mundial de Rugby e deram um «show» ainda antes do apito inicial. As duas equipas juntaram-se na zona do círculo central do campo e protagonizaram a famosa dança bélica, que visa intimidar o adversário.

Apesar da agressividade demonstrada no momento do «haka», os jogadores das duas equipas cumprimentaram-se no final da exibição, numa clara prova do respeito que impera neste desporto. Mas mais notório ainda foi a euforia nas bancadas, já que o público de Warrington ficou ao rubro.

No que toca ao resultado final, Samoa venceu por 20-18 e vai agora defrontar os anfitriões ingleses na tentativa de chegar à final.

Ora veja: