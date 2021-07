O presidente do Santa Clara, Rui Cordeiro, afirmou esta terça-feira que a equipa açoriana pode encarar qualquer adversário «olhos nos olhos» na Liga Conferência.

No dia em que a equipa orientada por Daniel Ramos parte para a Macedónia do Norte, onde defronta o Shkupi, o dirigente falou com a agência Lusa sobre essa partida.

«Acredito, sinceramente, que temos todas as condições para passar esta eliminatória e para poder encarar qualquer adversário olhos nos olhos. Somos feitos de fibra e de alma açoriana e estamos preparados para todas as batalhas que tenhamos de enfrentar», defendeu.

«Para já, o Santa Clara pode e deve fazer dois bons jogos diante do Shkupi, uma equipa com muita qualidade e que, tal como nós, vai querer passar à próxima fase da prova. Depois, tudo aquilo que vier por acréscimo, será um bónus», acrescentou.

Rui Cordeiro mostrou orgulho por ver o clube dos Açores nas competições europeias: «É um sentimento de enorme satisfação e orgulho. Até agora, tivemos o Santa Clara a representar a região dos Açores no país. A partir de quinta-feira, teremos o Santa Clara a representar uma região na Europa.»

O Santa Clara defronta o Skhupi na próxima quinta-feira, em jogo da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência. Uma semana depois, a 29 de julho, joga-se a segunda mão.