Rui Costa esteve este domingo no Estádio da Medideira, na Margem Sul, a acompanhar ao vivo o Amora-Caldas, jogo da Liga 3 que terminou com um empate (2-2). O presidente do Benfica não passou despercebido na bancada, acompanhado da família, em particular o pai e a mãe.

A explicação para a presença de Rui Costa na Medideira é simples: o dirigente foi ver o filho Hugo Costa, que joga no Amora. Hugo Costa, refira-se, é um médio ofensivo de 24 anos e esta tarde começou o jogo no banco, entrando aos 84 minutos, numa altura em que o resultado já estava feito.

Com este resultado, o Amora continua em último lugar da Série B da Liga 3, com dois pontos em quatro jogos, enquanto o Caldas é terceiro classificado, com cinco pontos.