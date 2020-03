Está em marcha uma mega operação na cidade do Porto para rastreio da covid-19. A ideia, inédita em Portugal, partiu da edilidade portuense, conta com o apoio do Hospital de São João, Centros de Saúde vai implicar a montagem de unidades de cuidados na Pousada da Juventude e no SuperBock Arena/Pavilhão Rosa Mota com o Exército a montar 300 camas neste local.

Nos próximos dias, todos os cidadãos idosos que se encontrem em lares ou residências coletivas do Porto - cerca de 1.500 - irão ser testados para a covid-19 e o mesmo vai acontecer aos funcionários dessas instituições, através de um rastreio sistemático que se realiza pela primeira vez no país.

O Hospital de São João vai garantir a análise das amostras em cerca de 24 horas com os Centros de Saúde e colaborarem na recolha das mesmas.

Ao Exército Português está reservada a missão de montar as camas e os Bombeiros Municipais estarão envolvidos no transporte e assistência pré-hospitalar. Esta iniciativa será igualmente articulada em conjunto com o Centro Hospitalar Universitário do porto e com o Hospital de Santo António, o outro grande hospital do Serviço Nacional de Saúde na cidade do Porto.

A operação vai basear-se na segregação consecutiva da população intenda, ou seja, todos os idosos cujos testes resultarem negativos nos testes ao novo coronavírus, serão imediatamente transferidos pelos meios dos Centros de Saúde e com o apoio do Batalhão de Sapadores dos Bombeiros do Porto para espaços “limpos” que estão a ser preparados pela Câmara da Invicta.

Entre esses espaços contam-se a SuperBock Arena/Pavilhão Rosa Mota que está a ser adaptado para a montagem de um espaço de cuidados continuados pelo Exército e ainda a Pousada da Juventude.

Para levar adiante este projeto a Câmara Municipal do Porto está a recrutar pessoal auxiliar em regime de voluntariado ou mobilidade de maneira a que possam ajudar a melhorar a resposta da edilidade no auxílio à população não infetada, deslocalizada e em acompanhamento. A ideia passa por separar, mal surjam os resultados dos testes à covid-19, os cidadãos idosos infetados dos não infetados e acompanhar de perto a progressão dos dois grupos.

Para o autarca Rui Moreira este contributo pode ser um passo de gigante para salvar vidas e aliviar os hospitais de forma a permitir uma melhor monitorização sobre este extrato populacional particularmente fragilidade face à pandemia. "Não podemos abandonar os lares e estas populações neste momento e tudo faremos, até ao limite das competências municipais e das nossas próprias forças para salvar todos os que pudermos salvar", referiu o presidente da Câmara.

A concretização deste projeto que a Câmara da Invicta está a colocar em prática só é possível também graças à disponibilização de 5 mil testes para a deteção da covid-19 por parte de duas entidades, a Fosun , grupo de investimento chinês que em Portugal é o principal acionista do Banco Comercial Português e dono da Fidelidade, e à Gestifute liderada pelo empresário Jorge Mendes.