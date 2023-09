Rui Pinto foi condenado por nove dos crimes de que estava acusado, de acordo com o acordão lido nesta segunda-feira no Campus da Justiça, em Lisboa. Por outro lado, o pirata informático português foi absolvido do crime de sabotagem informática por falta de prova e amnistiado de um total de 79 crimes, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude.

O criador do Football Leaks foi condenado por um crime de tentativa de extorsão, cinco de acesso ilegítimo e três de violação de correspondência.

Aníbal Pinto foi igualmente condenado pelo crime de tentativa de extorsão, uma vez que o tribunal considera que resulta de forma «clara e cristalina» que o advogado tinha conhecimento do plano de Rui Pinto na tentativa de extorsão à Doyen: o arguido queria 500.000€ para parar as publicações.

De resto, o pirata informático foi absolvido do crime de sabotagem informática por falta de prova e perdoado de 68 crimes de acesso indevido, 11 crimes de violação de correspondência pela lei da amnistia.

