Numa altura em que está debaixo de sanções severas (muitas delas desportivas) por ter invadido a Ucrânia, a Rússia pretende candidatar-se à organização do Euro 2028 ou do Euro 2032.

«A Federação Russa de Futebol planeaia apresentar candidaturas para a organização dos Europeus de 2028 e 2032 e isto não é uma brincadeira», afirmou Rustem Saimanov, membro da direção da federação, em declarações aos jornalistas que foram citadas pela agência de notícias russa (TASS).

«A vida continua e estamos prontos e abertos. Não podemos ser fechados pela UEFA e pela FIFA. Já organizámos inúmeros torneios de alto nível. Vamos apresentar uma candidatura e suponho que há bastante tempo e a situação vai mudar», acrescentou o mesmo responsável.

Recorde-se que a Rússia foi afastada do play-off de acesso ao Mundial, no qual ia defrontar a Polónia. Além disso a final da Liga dos Campeões, que seria jogada em São Petersburgo (foto do artigo) foi mudada para Paris.