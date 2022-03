Yaroslav Rakitskiy e o Zenit chegaram a acordo para a rescisão do contrato que ligava as duas partes, informou esta quarta-feira o clube russo.

Em comunicado, o emblema de São Petersburgo informou que o internacional ucraniano solicitou o final do vínculo «devido a uma situação familiar difícil», numa altura em a Ucrânia está a ser invadida militarmente pela Rússia. O pedido foi aceite pelo atual líder da Liga russa.

Rakitskiy, defesa de 32 anos, estava no Zenit desde janeiro de 2019, depois de muitos anos a representar o Shakhtar Donetsk, tanto a nível profissional como na formação.

Yaroslav Rakitskiy has requested an early end to his contract and this has been agreed by the club.



We sincerely wish all the best to Yaroslav, his friends and his family.



