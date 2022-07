Eduardo Salvio marcou na estreia pelo Pumas do México, marcando o terceiro golo da sua equipa no reduto do Club León. A equipa orientada pelo português Renato Paiva viria a resgatar o empate (3-3).

Juan Dinenno e Gustavo Del Prete adiantaram os visitantes, antes de Salvio fazer o gosto ao seu pé esquerdo no primeiro jogo com a camisola 10 do Pumas.

O León respondeu de imediato, com dois golos de Lucas Di Yorio e outro de Joel Campbell, avançado que passou pelo Sporting, garantindo um ponto na segunda jornada do campeonato mexicano.

Salvio, antigo jogador do Benfica, tem atualmente 31 anos e seguiu para o México após três anos no Boca Juniors da Argentina.

Veja o golo de Eduardo Salvio: