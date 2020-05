Joelson Fernandes é já uma promessa emergente da formação do Sporting, tendo sido integrado no plantel principal do clube aos 17 anos, mas não é o único jovem do clã Fernandes em quem a SAD leonina aposta. A prova disso é que o irmão Saná, de apenas 14 anos, foi chamado a renovar o contrato de formação.

Saná Fernandes assinou por mais três temporadas, com mais duas de opção, ele que chegou ao clube na época passada, começando por ser integrado nos sub-13. O jovem é avançado e apesar da tenra idade durante esta temporada já foi chamado a jogar sub-17, o que atraiu algumas atenções sobre ele.