* Por Rui Paiva

Declarações do treinador Daniel Ramos após a vitória do Santa Clara por 2-1, nos Açores, diante do Partizan, a contar para a Liga Conferência:

“Se dependesse de mim, claro que o resultado tinha sido mais volumoso. Tivemos oportunidades para vencer por mais. Muito satisfeito com a exibição, muito satisfeito por ser treinador deste fantástico grupo e por perceber que cada dia de trabalho com eles vale a pena porque eles dão tudo em campo.

Muito orgulho desta equipa. Semi-satisfeito com o resultado, vencer é importante, nós em cinco jogos - repito cinco jogos - nas competições europeias, temos cinco vitórias. Esta equipa do Partizan ainda não tinha perdido.

Percebemos que podíamos ter um resultado mais vantajoso, estivemos a vencer por 2-0 e estivemos sempre mais perto de marcar o terceiro.

Entrámos fortes no jogo, para tentar chegar à vantagem e impor a nossa ideia de jogo. A equipa fez uma excelente primeira parte e conseguiu impor o ritmo de jogo.

Na parte final, fruto das substituições e do cansaço, acabámos por ser mais posicionais, menos arrojados, porque também é preciso perceber que este jogo está ainda só no intervalo e às vezes o querer a mais pode ser demasiado penalizador.

Santa Clara é isto. É andamento, quem não tem andamento não pode jogar no Santa Clara.

Mais do que nove jogos acho que nunca ninguém fez num mês. Acho que é um recorde. Nós temos nove jogos no mês de agosto. Repito: nove jogos no mês de agosto, ainda por cima com essas adversidades.

Eles merecem que muitas coisas boas aconteçam a este grupo de trabalho. Ainda hoje disse-lhes: ‘se quiserem vamos beber uma cervejinha agora ao final’. Eles disseram: ‘não mister, nós vamos é descansar’. Eu disse “ok fica para a próxima, há tempo para tudo. Juntos, sempre.»