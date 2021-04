Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Benfica no Estádio da Luz para a 29.ª jornada da Liga:

«Sinto alguma injustiça no resultado sobretudo pela exibição que fizemos. O Benfica aproveitou bem as oportunidades que teve e nós não. Dominámos os primeiros 20 minutos da segunda parte. Fizemos várias aproximações à baliza de Helton Leite, que esteve muito bem. Por aquilo que as duas equipas fizeram, o empate não seria desajustado.

Sinto que o Santa Clara perdeu uma grande oportunidade para levar pontos do Estádio da Luz.

O que treinámos foi colocado em prática. Sofremos o primeiro golo num lance infeliz. Conseguimos empatar na segunda parte e pouco tempo depois sofremos o 2-1. Por esta forma de estar e por esta forma de abordar o jogo parece-me justo dizer que a minha equipa merecia um pouco mais.

Os resultados da equipa contra as equipas grandes são mérito da equipa. Tenho uma satisfação muito boa do trabalho da equipa. Temos a sensação de que este é o caminho. Se continuarmos assim vamos ter mais sensações de conquista. Fizemos hoje uma belíssima prestação. O fator eficácia acabou por ser determinante no resultado. Não contabilizei o número de aproximações das equipas à baliza. Mas tenho essa sensação. Rematámos muitas vezes.»

[Sobre a luta por um lugar Europeu]

«Não deixamos de pensar na possibilidade de ir a um lugar europeu. Não definimos isso como um objetivo único, mas olhamos para ele como uma possibilidade. O que é certo é que temos 36 pontos e vamos lutar pelo máximo de pontos possíveis nos cinco jogos que faltam. O Santa Clara merece ir a uma competição europeia.»

[Novamente sobre o jogo]

«Podia ter fugido ao nosso modelo de jogo, mas não quis. Acreditamos que esta forma de estar nos pode levar a ter mais sucesso. O Santa Clara pode e deve ambicionar em ser uma equipa diferente. O normal seria jogar com o bloco mais baixo, mas não quisemos. O que é que nós fizemos em Alvalade e no Dragão? Fizemos igual. Se o fizemos lá e aqui, é sinal de mérito, de que acreditamos no que estamos a fazer.

O que fizemos aqui hoje é para poucos. E eu disse isso aos jogadores: 'Vocês fazem parte desses poucos'. E isso dá prazer.»