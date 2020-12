O técnico do Nacional, Luís Freire, mostrou-se confiante na antevisão da partida com o Santa Clara, no domingo, acreditando que a sua equipa «irá vencer», perante uma «equipa com matreirice».

«Sinto-me com confiança para este jogo. É contra um adversário que conhecemos, mas que tem uma larga experiência e que tem feito bons campeonatos ultimamente. Tem um núcleo de jogadores com muitos anos de clube, com qualidade individual e um treinador experiente», afirmou, reconhecendo que será um oponente que «colocará muitos desafios».

O técnico diz que a sua equipa «tem sido competente em muitos jogos», e por jogar em casa o Nacional «quer vencer e ficar na primeira metade da tabela», sublinhando que sente que os jogadores estão com «ambição e vontade de regressar às vitórias».

Luís Freire analisa positivamente a prestação da sua equipa até ao momento: «Temos sido uma agradável surpresa e queremos confirmar e fazer 13 pontos, que nos deixará confortáveis na tabela».

De fora das opções para esta partida encontram-se os laterais direitos Kalindi e Rúben Freitas a recuperar das respetivas lesões, bem como Júlio César que irá cumprir castigo por ter visto o carão vermelho, por acumulação de amarelos, na partida frente ao Portimonense.

Ao longo da semana houve alguma polémica face à perda da braçadeira de capitão por Rúben Micael, mas Luís Freire desvaloriza essa situação.

«Foi decidido que o melhor para criar um grupo forte, era rodar a braçadeira», disse, tendo como objetivo «criar líderes dentro do grupo».

O Nacional comemora na próxima terça-feira 110 anos de existência, um clube que Luís Freire reconhece «ter uma história imensa, já com muitas presenças europeias» e uma vitória seria o corolário de «uma data sempre importante».