Lincoln, jogador do Santa Clara, na flash interview à Sport tv após a derrota por 4-0 em Alvalade:

«[Sensações da partida] Frustrante. Na segunda parte não fomos nós, não fomos o Santa Clara que estão habituados a ver. Mas salvaguardar a primeira parte, em que criámos muitas oportunidades, infelizmente não concretizámos. O futebol é feito de oportunidades, nós não as soubemos aproveitar quando tivemos e o Sporting soube aproveitar da melhor maneira.

[Saída] Sabemos como é a especulação perto da janela de transferências. Eu tenho mais um ano de contrato com o Santa Clara. Ficando ou não, vou sempre dar o meu melhor. Temos de destacar tudo o que aconteceu connosco neste época e o clube manteve-se no sétimo lugar, atingiu os objetivos. Independentemente do presente ou do futuro, espero que o Santa Clara tome a melhor decisão e, no meu ponto de vista, a equipa técnica vai ter de permanecer porque os jogadores abraçaram a ideia do treinador. O que fizeram por nós... esta segunda volta invicta na nossa casa é trabalho realizado por eles.

Tenho contrato. Vai ter de ser uma coisa boa para as duas partes. Se ficar, gostaria que a equipa técnica ficasse e acredito que todo o grupo pensa de igual forma. Chegaram para acrescentar e os números falam por si só.»