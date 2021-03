Declarações de Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, após o empate a uma bola diante do Tondela, nos Açores:

«Há uma equipa que inicia jogo claramente a dominar, que é o Santa Clara, e o Tondela a tentar controlar, a tentar defender-se bem, a tentar a sair em contra-ataque. Esta foi a tónica da primeira parte.

Tivemos um Santa Clara dinâmico na primeira parte, embora não tão rápido a trocar a bola quanto queríamos, a bola hoje também a saltar mais, o relvado mais seco e a equipa por vezes a não escolher o melhor corredor para poder atacar, mas mesmo assim bem no jogo e bem a criar oportunidades.

Na segunda parte tentámos circular mais rápido, melhorámos neste aspeto, concedemos um ou outro contra-ataque, que nos podia ter saído muito penalizador. Tivemos possibilidade de marcar, marcámos, mas não valeu. A equipa teve sempre alma, carisma, o que me agradou neste aspeto

Há os momentos das expulsões, duas expulsões quase de seguida, que nos levaram ao tapete, mas nós levantámo-nos rápido. Porque somos equipa, somos grupo, somos um grande grupo, somos família e quando assim é, um por todos e todos por um.

Pako Ayestarán queixou-se que os bancos pareciam adeptos? Adepto é adepto e nós somos intervenientes, agentes desportivos e temos essa responsabilidade. Contudo, Isso agora é mais visível, porque os adeptos não estão presentes e faz com que pareça que os bancos têm comportamentos muito diferentes do que tinham anteriormente e isso não me parece que seja verdade. Nota-se é mais.»