Scott Minto esteve apenas um ano e meio no Benfica, e nem conquistou qualquer título, mas ainda assim diz que a passagem pelo emblema português foi o principal feito da carreira.

«Olho para o Benfica como a maior conquista da minha carreira. Ir jogar para o estrangeiro, para um dos maiores clubes da Europa, e definitivamente o maior de Portugal. Tivemos cinco mil pessoas no primeiro treino. Tivemos 80 mil pessoas a assistir ao jogo de pré-época com a Lazio, o que foi absolutamente incrível», recorda o inglês, em entrevista ao «World Football Index».

Minto considera que, para este balanço positivo, foi crucial a adaptação à língua portuguesa, algo que já afirmara ao Maisfutebol na rubrica DESTINOS, quando definiu o 'seu' Benfica como «um gigante a dormir no manicómio».

«Olho para essa altura, a pensar que tinha acabado de vencer a Taça de Inglaterra e tinha mudado para um país no qual não conhecia ninguém, nem tão pouco a língua, mas decidi arriscar. Foi uma oportunidade fantástica de jogar no estrangeiro, num dos maiores clubes da Europa, e correu melhor do que esperava», acrescenta.

O antigo lateral lembra que chegou a ouvir falar do interesse do Valência, mas nessa altura sofreu uma lesão grave.

«Quando voltei à forma o treinador era o Graeme Souness e gostei muito de trabalhar com ele. Entrámos num ciclo muito positivo. Não conseguimos conquistar o título, mas ficámos em segundo e garantimos a qualificação para a Liga dos Campeões», recorda.