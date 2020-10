O Ajax não perdeu tempo e já contratou um lateral direito, depois da saída de Sergiño Dest para o Barcelona: os holandeses anunciaram, esta quinta-feira, a contratação de Sean Klaiber, proveniente do Utrecht.

Klaiber estava ao serviço do Utrecht desde 2012, tendo pelo meio somado uma passagem por empréstimo no Dordrecht. O holandês já tinha jogado pelo emblema de Amesterdão no início da sua formação.

Esta época, o lateral de 26 anos soma dois jogos e um golo na Liga holandesa.