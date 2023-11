A Seleção Nacional joga este domingo, frente à Islândia, no Estádio de Alvalade, precisamente uma semana depois do dérbi no Estádio da Luz que, como se sabe, o Benfica venceu o Sporting com uma reviravolta nos últimos instantes do jogo. Roberto Martínez espera, no entanto, um ambiente de festa e não acredita que haja assobios para António Silva e João Neves.

«Não, não acredito que haja esse risco. O último jogo [no Dragão] foi um jogo com um ambiente espetacular, de salutar. A rivalidade dos clubes faz-nos melhores, mas quando a seleção joga, é a seleção», começou por enunciar.

O selecionador recorda ainda que o último jogo da seleção em casa, neste caso no Estádio do Dragão, o ambiente foi espetacular. «Não acho que amanhã vamos ter problemas nesse sentido. Queremos proporcionar uma boa exibição aos nossos adeptos, queremos jogar bem e gostaria de ter um ambiente de festa. O apuramento que fizemos merece isso. Queremos jogar Não ache que haja outra possibilidade», acrescentou.