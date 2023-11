Bruno Fernandes fez neste sábado a antevisão do duelo com a Islândia, derradeiro adversário na fase de apuramento para o Campeonato da Europa de 2024. Fique com as primeiras declarações do jogador português:

«João Neves? Ele já está a jogar ao meu lado aqui na seleção, onde só os melhores entram. Tem muita qualidade e uma margem de progressão enorme. Para além disso, é um miúdo muito humilde, muito trabalhador, que gosta de aprender, para além daquilo que já sabe, que é muito. Tem uma leitura de jogo incrível para a sua idade, uma capacidade muito boa de ler o jogo.»

«Assobios a João Mário em Alvalade? Falei sobre isso no último estágio, antes do jogo no Dragão, porque previam-se assobios ao João Félix ou ao João Neves, já não me lembro a quem era. Sei que não aconteceu. É importante deixar as camisolas dos clubes de lado, estamos todos pela seleção, que venham, que nos apoiem, porque estamos todos ali para a mesma coisa, para somar.»