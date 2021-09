Cristiano Ronaldo chegou aos 110 golos pela Seleção Nacional, com o primeiro golo frente à Irlanda, e tornou-se no melhor marcador de sempre de seleções. Cristiano viria a bisar no encontro e chegar assim aos 111 golos.

O avançado de 36 anos atingiu esta marca ao 180.º jogo com a camisola das quinas, e descolou do iraniano Ali Daei, com quem partilhava até agora o registo de 109 golos.

Ferenc Puskás, o mítico goleador húngaro, surge em terceiro nesta lista, ele que fez 84 golos em 85 jogos pelo conjunto dos magiares.

O primeiro golo de Cristiano Ronaldo por Portugal foi na estreia no Euro 2004, na derrota frente à Grécia, por 2-1, no Estádio do Dragão.

Veja o bis de Cristiano Ronaldo: