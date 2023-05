O selecionador nacional, Francisco Neto, anunciou esta terça-feira as 23 convocadas para o Mundial de 2023, que se realiza no próximo verão, e que marca a estreia de Portugal na fase final de um campeonato do Mundo.

As principais novidades são as ausências de Ana Dias, do Zenit, e Vanessa Marques, do Sp. Braga, jogadoras que estiveram presentes nos jogos particulares frente a Japão e País de Gales, no passado mês de abril.

O selecionador revelou, porém, que nos próximos dias serão divulgados os nomes de mais duas jogadoras que irão fazer a preparação para a prova juntamente com o grupo de 23 agora anunciado.

«A FIFA aponta as 23 jogadoras como limite, mas faz-nos sentido ter mais duas jogadoras, cujos nomes vão ser conhecidos nos próximos dias e que irão fazer toda a preparação para o Mundial», disse.

De referir que a preparação para o Mundial vai arrancar no dia 19 de junho, ainda em Portugal. A viagem para a Nova Zelândia está marcada para 10 de julho, três dias depois de um jogo particular com a Ucrânia.

Já em solo neozelandês, a seleção lusa vai fazer um jogo à porta fechada com a Noruega e um outro cujo adversário ainda não foi divulgado.

O Mundial 2023, refira-se, realiza-se de 20 de julho a 20 de agosto, na Nova Zelândia e na Austrália. Portugal está inserido no grupo E, juntamente com Estados Unidos, Países Baixos e Vietname, iniciando a prova no dia 3 de julho, frente à seleção dos Países Baixos.

As convocadas de Francisco Neto:

Guarda-redes: Rute Costa (Benfica), Inês Pereira (Servette) e Patrícia Morais (Braga);

Defesas: Ana Seiça (Benfica), Carole (Benfica), Catarina Amado (Benfica), Diana Gomes (Sevilla), Joana Marchão (Parma), Lúcia Alves (Benfica) Sílvia Rebelo (Benfica);

Médios: Ana Rute (Braga), Andreia Norton (Benfica), Andreia Jacinto (Real Sociedad), Dolores Silva (Sp. Braga), Fátima Pinto (Deportivo Alavés), Kika Nazareth (Benfica), Tatiana Pinto (Levante);

Avançados: Ana Borges (Sporting), Ana Capeta (Sporting), Carolina Mendes (Sp. Braga), Diana Silva (Sporting), Jéssica Silva (Benfica), e Telma Encarnação (Marítimo).

[artigo atualizado]