Declarações do avançado da Seleção Nacional, Diogo Jota, na flash interview da TVI24, após a derrota frente à Alemanha (4-2), em jogo da segunda jornada do grupo F do Euro 2020:

«Acho que muita coisa não correu bem, obviamente. Eles começaram sempre ter mais posse. Tentámos reagir na segunda parte, mas não conseguimos. Não podemos desesperar.

[Jogo com a França] vamos entrar para vencer, sabemos que a França também precisa de vencer. Temos de entrar no nosso melhor.»