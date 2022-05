O selecionador nacional, Fernando Santos, vai anunciar a lista de convocados para os compromissos de Portugal em junho no próximo dia 20 de maio.

A cerimónia está agendada para as 12h30, na Cidade do Futebol.

Portugal estreia-se na Liga das Nações a 2 de junho, frente à Espanha, antes de receber a Suíça, a 5, e a República Checa, a 9. No dia 12 do mesmo mês, há novo duelo com os suíços, desta feita em Genebra.