Quatro anos depois, Portugal volta a defrontar a França no Stade de France. O duelo da Liga das Nações recupera memórias do título europeu conquistado pela equipa das quinas em 2016, e para Raphaël Guerreiro será duplamente especial, já que nasceu em Le Blanc-Mesnil, a cerca de dez quilómetros do principal estádio gaulês.

«Vai ser um jogo muito diferente da final, pois já passaram quatro anos, mas para mim é especial, pois nasci perto do estádio. Vai ser um momento especial para mim, outra vez», afirmou o jogador do Borussia Dortmund, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol.

Satisfeito com o rendimento defensivo da Seleção, depois do nulo com a Espanha, em Alvalade, Guerreiro aposta em manter essa coesão e melhorar a eficácia para bater a França.

«Vamos ter de fazer um grande jogo defensivamente, uma vez mais, tendo em conta os grandes jogadores do ataque da França. Temos de criar oportunidades, tal como no jogo com a Espanha, e chegar ao golo e não sofrer, para ganhar», acrescentou o esquerdino.