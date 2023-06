O selecionador nacional, Roberto Martínez, em declarações na flash interview da RTP após a vitória frente à Bósnia-Herzegovina (3-0), em jogo de qualificação para o Euro 2024:

«Hoje foi um típico jogo de estágio de junho, muita fadiga mental. Fisicamente estiveram bem, mas era um jogo difícil para jogar contra a Bósnia, jogo muito direto. Sabemos que a Bósnia tem muita qualidade. Precisamos de estar juntos, de aprender. Sem bola, fizemos um grande trabalho, merecemos a vitória. Precisamos de jogos como este para continuar a crescer.

Temos a grande vantagem de termos um balneário com muitas possibilidades. Não devemos complicar a nossa preparação. Todos os jogadores jogaram para a equipa, estou muito satisfeito com o esforço. Temos de melhorar muito na gestão do jogo, hoje perdemos a bola em zonas que não podemos perder. Temos de trabalhar essa inteligência da equipa. Isso tem a ver com tudo: com o adversário, com o cansaço mental. Mas é uma vitória, três golos, baliza a zeros.

[Mexidas para o jogo com a Islândia] É possível, mas agora temos de desfrutar da vitória, o ambiente foi espetacular. Os nossos adeptos estão contentes e depois prepararemos a Islândia.»