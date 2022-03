Portugal fez o seu trabalho e está na final do play-off de acesso ao Mundial 2022, mas nesse jogo vai defrontar a Macedónia do Norte, que contra todas as expectativas deixou para trás a Itália.

Em conferência de imprensa, João Moutinho reconheceu alguma surpresa, mas alertou para os perigos de se subestimar os macedónios.

«Recebemos a notícia [de que seria a Macedónia do Norte] de uma forma normal. Não vamos mentir, toda a gente pensava que podia ser a Itália. Podia dizer-se o mesmo do Portugal-Turquia. O futebol está diferente, todas as equipas podem ganhar entre elas, é dentro de campo que temos de demonstrar mais qualidade e impor o nosso jogo», defendeu.

«Neste caso, as estatísticas não importam para nada, a Macedónia passou e é uma equipa extremamente forte e vai dificultar ao máximo a nossa tarefa. Temos de entrar com a mesma confiança e determinação de jogos anteriores», prosseguiu.

O jogador do Wolverhampton antecipa um jogo de paciência frente à Macedónia do Norte: «Temos de ter paciência para ter bola, não podemos apressar o nosso jogo. sabemos que poderão jogar com um bloco baixo, a defender bem e tentar sair em contra-ataque. Temos de estar precavidos e organizados. Vai ser difícil, podemos não ter grandes ocasiões porque o adversário defende bem, estamos cientes disso.»

Portugal defronta a Macedónia do Norte na próxima terça-feira, às 19h45, no Estádio do Dragão.