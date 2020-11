Pedro Neto é titular no Portugal-Andorra e torna-se, desta forma, no primeiro jogador nascido depois de 2000 a representar a seleção nacional. O extremo do Wolverhampton é dos estreantes na equipa das Quinas, a par de Paulinho e Domingos Duarte.



Com 20 anos, nascido a 9 de março de 2000, o jovem de Viana do Castelo é ligeiramente mais novo que Francisco Trincão (29 de dezembro de 1999) e João Félix (10 de novembro de 1999).



Em maio de 2017, Pedro Neto já se tinha tornado o primeiro jogador nascido em 2000 a atuar e a marcar na Liga portuguesa, com 17 anos, ao serviço do Sp. Braga. Poucos meses depois, rumou à Lázio (Itália), saíndo em 2019 para o Wolverhampton.