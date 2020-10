O defesa da Seleção Nacional, Rúben Dias, em declarações na flash interview da RTP após o empate frente à França, 0-0:

[Amarelo logo no início] «São lances que fazem parte do jogo. Não estava nos meus planos, foi um lance que aconteceu. Não são lances que se preveem e há que reagir e saber lidar com isso.

[Público] Para nós o jogo tem outra dimensão com público, mais bonito e emotivo. As condições são difíceis, mas há que respeitar todas as medidas. Poder contar com alguns é sempre positivo.

[Adaptação no Manchester City] Sinto-me bem com o meu trabalho diário, quer aqui quer no clube.

[Jogo com a Suécia] Vamos ver, um jogo de cada vez. Estamos consistentes, saíamos felizes se estivéssemos ganho, mas defrontámos um adversário forte. Agora é descansar e preparar o próximo jogo.»