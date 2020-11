O defesa da Seleção Nacional, Rúben Dias, em declarações na flash interview da RTP após a derrota com a França, por 1-0, que atirou Portugal para fora da Liga das Nações:

[Danilo disse que faltou agressividade, concorda?] «Foi um jogo muito equilibrado. Não estamos nada felizes com o resultado, queríamos muito seguir em frente. O futebol tem destas coisas. Mas saímos com o sentimento de que não fomos a equipa mais eficaz, mas somos capazes de defrontar qualquer equipa do mundo.»

[Falta de eficácia] Faz parte, o futebol é assim mesmo.»