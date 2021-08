A Seleção Nacional cumpriu esta segunda-feira o primeiro treino para o triplo compromisso frente a Irlanda, Qatar e Azerbaijão dos próximos dias.

Na Cidade do Futebol, subiram ao relvado para trabalhar às ordens de Fernando Santos 16 jogadores, com destaque para Diogo Costa e Otávio, dupla do FC Porto que está em estreia nos eleitos da equipa das quinas.

A trabalhar no ginásio ficaram oito jogadores, e todos eles jogaram pelos respetivos clubes no domingo: Rui Patrício, Nélson Semedo, Domingos Duarte, Rúben Neves, Bruno Fernandes, João Mário, João Moutinho e André Silva.

Gonçalo Inácio, recorde-se, foi dispensado dos trabalhos da Seleção devido a lesão.

