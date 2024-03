Já é conhecida a lista de convocados da seleção nacional de sub-17, para a Ronda de Elite de qualificação para o Euro 2024. O selecionador João Santos anunciou, esta quarta-feira, os vinte eleitos para os compromissos internacionais, que decorrem de 11 a 26 de março.

Os convocados concentram-se na Cidade do Futebol entre os dias 11 e 17 deste mês e depois, até 26 de março, no Complexo Desportivo de Lousada, em Penafiel. Portugal defronta a Rep. Irlanda a 20 de março, às 16h, a Croácia no dia 23, também às 16h e a Alemanha a 26 de março, pelas 11h.

Eis a convocatória completa:

Bayern Munich: David Daiber

FC Porto: Cardoso Varela, Martim Cunha e Rodrigo Mora

SC Braga: Afonso Sousa, João Trovisco e Tiago Ferreira;

SL Benfica: Diogo Ferreira, Duarte Soares, Gustavo Ferreira e Rui Silva;

Sporting CP: Denilson Santos, Eduardo Felicíssimo, Gabriel Silva, Geovanny Quenda, João Simões, Miguel Gouveia e Rafael Mota;

Vitória SC: Afonso Meireles e Afonso Vieira;