O selecionador nacional de sub-21, Rui Jorge, convocou jogadores para a primeira fase do Campeonato da Europa da categoria, de 24 a 31 de março, na qual se realiza a fase de grupos

A seleção portuguesa começa por defrontar a Croácia a 25 de março, jogando com a congénere Inglaterra três dias depois, a 28. A participação lusa nesta primeira fase termina no dia 31, com o encontro frente à Suíça.

Se conseguir o apuramento para os quartos de final, Portugal disputa a segunda fase do Euro no final da temporada, de 31 de maio e 6 de junho.

Os convocados de Rui Jorge:

Guarda-redes: Diogo Costa, João Virgínia, Maximiano.

Defesas: Diogo Leite, Diogo Queirós, Diogo Dalot, Pedro Pereira, Thierry Correia, Tiago Djaló, Tomás Tavares;

Médios: Daniel Bragança, Fábio Vieira, Filipe Soares, Florentino, Gedson Fernandes, Pedro Gonçalves, Vitinha.

Avançados: Dany Mota, Trincão, Francisco Conceição, Jota, Rafael Leão e Tiago Tomás.

