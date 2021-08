A partida entre Portugal e República da Irlanda, a contar para qualificação para o Mundial2022, terá 7865 espetadores nas bancadas do Estádio Algarve.

Este número de espetadores significa que o estádio vai ter a lotação esgotada, em função das restrições impostas pela Direção-Geral da Saúde por causa da pandemia de covid-19, e a venda de bilhetes foi destinada em exclusivo aos adeptos e subscritores do ‘Portugal +’, o clube de fãs oficial das seleções nacionais.

A seleção portuguesa recebe a República da Irlanda na quarta-feira, no Estádio Algarve, pelas 19:45, e seis dias depois joga com o Azerbaijão, em Baku. Pelo meio, vai defrontar o Qatar, num particular agendado para 4 de setembro, em Debrecen, na Hungria.