A Federação anunciou, esta quarta-feira, que o jogo de qualificação para o Europeu de Sub-21, entre Portugal e Noruega, vai jogar-se no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril. Numa jornada dupla de apuramento, a formação orientada por Rui Jorge recebe os noruegueses a 9 de outubro e, quatro dias depois, joga em Gibraltar.

Portugal segue na segunda posição do Grupo 7, com 12 pontos, menos seis que a líder Holanda, mas também com menos um jogo. A pandemia do covid-19 veio trazer algumas alterações à prova e o play-off foi anulado. Assim, apuram-se para a fase final do Europeu 2021 os primeiros dos nove grupos e os cinco melhores segundos classificados.