A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) lançou esta sexta-feira uma versão do hino nacional em língua gestual, interpretado por jogadores das seleções masculina e feminina, para assinalar o Dia Internacional das Línguas Gestuais.

No vídeo publicado no site oficial da FPF surgem futebolistas como Rúben Neves, Pepe, Diogo Dalot, William Carvalho, Ricardo Horta, Nuno Mendes, Palhinha e André Silva, bem como internacionais femininas, como Andreia Jacinto, Andreia Norton, Carole Costa, Carolina Mendes, Ana Borges e Jéssica Silva.

O vídeo foi gravado em junho na Cidade do Futebol, sob a coordenação de Ana Margarida Almeida, autora do projeto e responsável pela tradução do hino para língua gestual, mas apenas foi divulgado esta sexta-feira, dia em que se celebra o Dia Internacional das Línguas Gestuais.

Veja o vídeo divulgado pela FPF: