E isolamento por ter testado positivo para a covid-19, Rui Jorge vai ser substituído por Romeu no duplo compromisso dos sub-21 de Portugal diante de Chipre, a contar para a fase de apuramento para o Europeu da categoria em 2023.

«O grupo está tranquilo e sabe o que tem para fazer. Vamos continuar a fazer o que temos feito com normalidade», afirmou o antigo avançado.

«Esperamos um jogo difícil. O Chipre tem uma boa equipa, com jogadores tecnicistas. Vamos tentar mostrar a nossa qualidade, conquistar os três pontos e dar mais um passo rumo ao nosso objetivo», referiu Romeu Almeida, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol, a propósito do primeiro jogo, marcado esta sexta-feira em Larnaca.

Portugal comanda o grupo D, com nove pontos em três jogos, seguido da Grécia, com oito, em quatro partidas, Chipre e Islândia, com sete e quatro pontos, respetivamente, também com três jogos disputados.