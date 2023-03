Paulo Bento considerou que há «demasiado ruído» em torno do futebol português e apelou à «paz e tranquilidade», nomeadamente para o trabalho de Roberto Martínez.



«No nosso país há demasiado ruído em volta de determinadas situações no futebol, muitas vezes de gente que não tem a mínima capacidade para analisar o jogo. Isso leva a situações mais conflituosas e polémicas. É tudo o que a nossa seleção não necessita. Precisa de ter paz e tranquilidade para treinar e jogar», referiu, em declarações aos jornalistas à margem do forúm da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANFT).



O técnico, de 53 anos, foi ainda questionado acerca do espanhol, eleito para suceder a Fernando Santos no comando da equipa nacional portuguesa.

«O que nos compete é apoiar o seu trabalho. Naturalmente precisará de algum tempo de adaptação, que não será tão difícil, porque tem um leque de jogadores à disposição com grande qualidade e maturidade, que jogam nas ligas e clubes mais competitivos do mundo. Estão reunidos um conjunto de fatores que acredito levarão Portugal à qualificação para o próximo Europeu», analisou.



Paulo Bento vê Martínez como «um treinador de qualidade e conceituado, com experiência numa boa seleção [Bélgica] e com uma participação extraordinária no Mundial de 2018 e uma outra boa no Euro 2020», não considerando que a primeira convocatória do técnico tenha sido conservadora.

«Entendeu que eram as melhores opções. Somos criticados por tomarmos certas decisões ou somos criticados por não tomarmos determinadas decisões. Se há uma revolução muito grande, deveríamos ser um bocadinho mais conservadores ou manter uma base feita. Se não a mantemos, devíamos ser mais audazes. Há sempre espaço para crítica no nosso país» comentou.



Ainda na questão da «crítica e do ruído» no futebol nacional, Paulo Bento percebeu alguns desabafos do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, admitindo que este possa estar desgastado.

«O mérito das conquistas recentes do FC Porto tem também de ser atribuído em grande parte ao trabalho do Sérgio [Conceição] e da sua equipa técnica. Não só pelo que têm feito a nível nacional, mas também na Europa, Vejo comentários, se calhar pouco assertivos e até com alguma leviandade e com falta de respeito, que admito que o possam desgastar, como a mim, em certo momento, me desgastou», analisou.