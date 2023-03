João Félix foi o primeiro jogador da seleção nacional a falar aos jornalistas desde que começaram os trabalhos com o novo selecionador, Roberto Martínez, e deixou muitos elogios ao espanhol.

Na antevisão ao jogo com o Liechtenstein, o avançado assumiu que não falou com antigos companheiros que trabalharam com Martínez na seleção belga, mas enalteceu o que foi feito enquanto o técnico esteve no comando dos «Diabos Vermelhos».

«Sabemos que ele fez um grande trabalho com a Bélgica, levou-os a número um do ranking e estiveram lá muito tempo. Não ganhou nada, mas é sempre complicado ganhar, tendo em conta as grandes seleções que existem», declarou.

O primeiro teste para a equipa de Roberto Martínez será com o Liechtenstein, uma seleção pouco cotada, mas Félix pede seriedade e lembra o que aconteceu recentemente quando Portugal caiu do Mundial aos pés de Marrocos.

«Temos de estar sempre preparados e não facilitar, seja contra quem for. Temos exemplo do Mundial, todos pensavam que íamos passar com Marrocos e não passámos. Todos os jogadores dão tudo quando estão a representar os países, por isso temos de estar precavidos para essa situação», alerta.