Roberto Martínez já teve todos os jogadores a trabalhar no relvado no treino desta terça-feira, na Cidade do Futebol.

Depois de na véspera vários jogadores terem ficado a fazer trabalho de recuperação, ao segundo dia da «era Martínez» estiveram em pleno os 22 jogadores de campo e os quatro guarda-redes – ainda com o «reforço» Celton Biai.

Durante os 15 minutos abertos à comunicação social, os jogadores realizaram exercícios de aquecimento que proporcionaram momentos animados e descontraídos, mantendo-se Roberto Martínez mais observador e quase sempre com Anthony Barry por perto, também com Ricardo Carvalho a aproximar-se do treinador principal.

E deu para perceber que João Félix tinha razão sobre o técnico que acumula funções no Chelsea e na seleção portuguesa: Barry aqui é «o» adjunto.

Assim que começaram os exercícios com bola, foi o técnico de 36 anos que assumiu as rédeas do treino, desde a explicação à «pressão» durante o exercício.

Ficou também evidente que a nova forma de jogar da seleção vai passar por ter um futebol com a bola a correr rápido, a um, dois toques, e com os jogadores sempre próximos.

Aliás, a parte aberta do treino decorreu num campo mais curto - no «campo dos guarda-redes», preparado para vários exercícios, ao invés do que era habitual com Fernando Santos, que trabalhava habitualmente no campo maior.