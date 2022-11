Bernardo Silva foi neste sábado o alvo das perguntas sobre Cristiano Ronaldo no Qatar, onde a seleção prepara a estreia no Mundial.

À semelhança do que já tinha acontecido em dias anteriores com outros jogadores da seleção, a situação de Ronaldo no Manchester United dominou as perguntas na conferência.

Bernardo, porém, desvalorizou as questões.

«As notícias que vêm de Inglaterra são questão do Cristiano, não da seleção», começou por responder inicialmente.

«Não sou jogador o Manchester United, é um clube rival, por isso não vou comentar. E mesmo que fosse, não comentaria. Não tenho nada a ver com isso e estamos na seleção e não focados no problema do Cristiano», devolveu perante a insistência.

Já quando questionado sobre como via Ronaldo a trabalhar no meio de tanta polémica após a entrevista que concedeu, Bernardo Silva garantiu que o capitão está motivado como sempre.

«Vejo-o motivado e focado na seleção. É mais um para ajudar o nosso país a conseguir os objetivos. Disputar o Mundial é muito mais importante do que falar de outras questões. Não percebo a persistência em tentar sacar alguma coisa, quando não há nada», rematou.