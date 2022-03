Bernardo Silva fez a antevisão do play-off frente à Macedónia do Norte e mostrou-se alerta sobre o adversário do jogo da próxima terça-feira, decisivo para o apuramento para o Mundial, salientando as diferenças em relação ao último jogo frente à Turquia.

«São duas seleções completamente diferentes. A Macedónia nos últimos cinco jogos fora ganha quatro, dois deles contra a Alemanha e Itália, duas das melhores seleções do mundo. Vamos fazer o nosso trabalho de casa, ver qual é o plano do mister Fernando Santos para este jogo. Em relação à Turquia, são equipas diferentes, vão pedir coisas diferentes», começou por dizer Bernardo na conferência de imprensa que decorreu na manhã deste domingo no Estádio do Bessa.

«Precisamos de controlar os contra-ataques. Sabemos que vai ser um jogo difícil, contra uma equipa que se vai fechar lá atrás. Não sei até que ponto vamos ter assim tantas oportunidades», detalhou ainda.

O jogador do Manchester City elogiou o público do Dragão e salientou a expectativa de «voltar a contar com um estádio cheio na terça-feira».

«Os adeptos são muito importantes. É completamente diferente jogar em casa ou fora. O que sentimos aqui já tínhamos sentido na Liga das Nações. Foi um apoio impressionante, tem sido incrível. O estádio esteve fantástico», concluiu.

Portugal recebe a Macedónia do Norte na próxima terça-feira, a partir das 19h45, no Estádio do Dragão.