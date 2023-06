Cristiano Ronaldo é o primeiro futebolista masculino a chegar às 200 internacionalizações por uma seleção nacional.

A pouco mais de uma hora do arranque do Islândia-Portugal, e já depois de ter afirmado na conferência prévia ao jogo a utilização de Ronaldo, o selecionador Roberto Martínez confirmou que o avançado português estaria no 11 inicial.

Cristiano Ronaldo estreou-se na Seleção Nacional a 20 de agosto de 2003 num particular com o Cazaquistão em Chaves. Chegou aos 100 jogos a 16 de outubro de 2012 diante da Irlanda do Norte no Estádio do Dragão e, agora, a 20 de junho de 2023, cumpre a 200.ª internacionalização por Portugal na fase de apuramento para o Euro 2024.

O recorde de futebolista mais internacional de sempre está na posse de Kristine Lilly, que representou a seleção dos Estados Unidos por 354 vezes entre 1987 e 2010, mas Ronaldo é o primeiro homem a atingir a marca das duas centenas.

Os jogadores mais internacionais de sempre:

1) Cristiano Ronaldo (Portugal), 200 jogos

2) Bader Al-Mutawa (Kuwait), 196

3) Soh Chin Ann (Malásia), 195

4) Ahmed Hassan (Egito), 184

5) Ahmed Mubarak (Omã), 183

6) Sergio Ramos (Espanha), 180

7) Andrés Guardado (México), 179

8) Mohamed Al-Deayea (Arábia Saudita), 178

9) Claudio Suárez (México), 177

10) Gianluigi Buffon (Itália), 176