Cristiano Ronaldo deixou a concentração da seleção nacional e vai regressar à Arábia Saudita, apresentando-se ao trabalho no Al Nassr, uma vez que terá de cumprir castigo no jogo de segunda-feira frente ao Luxemburgo.

Depois de ver o cartão amarelo que ditou a suspensão durante o duelo com a Eslováquia (0-1), o capitão seguiu para o Algarve com a comitiva lusa e ainda participou no treino de recuperação de sexta-feira.

Neste sábado, Cristiano Ronaldo almoçou com o grupo, despedindo-se entretanto dos seus companheiros para seguir viagem em direção ao Médio Oriente.

O Portugal-Luxemburgo, a contar para o Grupo J da fase de qualificação do Campeonato da Europa, realiza-se na segunda-feira, a partir das 19h45, no Estádio Algarve.