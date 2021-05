A polémica marquise que Cristiano Ronaldo mandou construir no topo de um edifício de luxo, no qual tem uma penthouse, em Lisboa, chegou ao balneário da seleção.

Mas sem polémica, neste caso. Apenas em forma de provocação, com humor à mistura.

Cristiano Ronaldo publicou, nesta segunda-feira, nas redes sociais, as imagens de um novo hotel que irá abrir, desta feita em Madrid.

Ora, nos comentários à publicação, surgiu Pepe com a tal provocação.

«E a marquise, Cristiano, onde está?», começou por escrever, acrescentando: «Parabéns, bicho. Sempre a somar.»

Percorra a galeria associada a este artigo para ver as imagens do novo hotel com a marca de Cristiano Ronaldo.