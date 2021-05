O futebolista Nuno Mendes afirmou esta segunda-feira que é jogador do Sporting e vai continuar a sê-lo, descartando o facto de a boa época nos leões lhe trazer pressão ou de poder ser uma montra para chegar a outro clube na Europa.

«Eu sou jogador do Sporting e vou continuar a ser. Não estou a pensar nisso, estou focado mais no Europeu e em ajudar a equipa», afirmou, esta tarde, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, à margem da preparação da seleção das quinas para o Euro 2020.

Questionado ainda porque é que Portugal se considera candidato e não favorito à conquista do título que conquistou em 2016, Nuno Mendes sublinhou que a equipa vai «jogo a jogo».

«Nós pensamos mais jogo a jogo e acho que Portugal, como todas as outras seleções, são candidatas a vencer o Europeu», apontou, deixando ainda «boa sorte aos sub-21 que vão ter jogo com a Itália» esta noite, a partir das 20 horas, nos quartos-de-final da prova.

Nuno Mendes fez 35 jogos e um golo esta época pelo Sporting, tendo sido campeão nacional e vencedor da Taça da Liga. Além disso, chegou à seleção principal de Portugal, tendo jogado os três primeiros jogos de qualificação para o Mundial 2022, ante Azerbaijão, Sérvia e Luxemburgo.