Portugal vai realizar dois jogos particulares na reta final de preparação para o Euro 2020.

A Seleção Nacional defronta Espanha, no dia 4 de junho, em Sevilha, e Israel, em casa, no dia 9 do mesmo mês, revelou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), em comunicado.

Portugal inicia o Europeu, em Budapeste, no dia 15 de junho, às 18h00 (hora local), frente à Hungria. No dia 19 de junho, também às 18h00, os comandados de Fernando Santos, enfrentam, em Munique, a Alemanha e no dia 23 de junho, às 21h00, voltam a Budapeste, onde jogarão com a França.