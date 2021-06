Cristiano Ronaldo bisou no empate de Portugal com a França, que valeu o apuramento da seleção para os oitavos do Euro2020.

O capitão de Portugal chegou aos 109 golos com a camisola das quinas no final agradeceu o apoio de todos, numa publicação nas redes sociais.

«Parabéns, equipa! Obrigado a todos pelo apoio incondicional», escreveu Ronaldo.