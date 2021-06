Gonçalo Guedes falhou os primeiros dias do estágio da Seleção por ter testado positivo à covid-19, mas garante estar fisicamente preparado para ajudar a equipa das quinas no Euro2020.

«Estou na perfeita forma. Não parei, apesar de estar dez dias em casa. Treinei todos os dias, com os planos que me enviaram. Sinto.-me bem, confiante, e espero ajudar a equipa», disse o jogador do Valência.

Questionado se a doença tinha gerado algumas preocupação, tendo em conta que ainda existem muitas incertezas em relação às consequências, Guedes explicou que foi pouco afetado.

Não tive dúvidas. Também não tive sintomas, por isso o que fiz foi trabalhar de manhã e tarde, treinei para me preparar da melhor forma», afirmou.

«Nunca tinha ficado tão contente com um teste negativo. Senti-me muito contente porque consegui integrar logo os treinos com a equipa e foi muito bom porque ficar em casa mais dias não ia ser nada bom», concluiu.