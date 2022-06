Declarações do selecionador de Portugal, Fernando Santos, à RTP3, após a vitória por 4-0 ante a Suíça, em jogo da segunda jornada do grupo A2 da Liga das Nações:

«[Primeiros] dez minutos muito confusos, não conseguimos encontrar a saída da bola, a Suíça a pressionar alto e, a partir do momento em que conseguimos encontrar os espaços certos, o jogo ficou dominado, mais do nosso lado. A Suíça a tentar, mas nós com ação defensiva e fortes na recuperação, na pressão ao adversário. Acho que foi uma exibição bem conseguida na primeira parte, na segunda também, mas já não com os mesmos ritmos. A equipa soube ter a bola nos momentos certos.»

«Sou sempre igual, sou sempre feliz. Não é do ganhar que vem a minha felicidade, a minha felicidade vem da minha família, de mim. Claro, o futebol é o que eu gosto, obviamente quando ganho fico mais feliz.»

[Jogo com a República Checa:] «Vão defrontar-se as duas equipas que têm quatro pontos, vai ser um jogo muito difícil. Não há jogos fáceis.»

«Vamos ver como os jogadores estão, são quatro dias de recuperação, não são 72 horas, são 96. Vamos ver como os jogadores estão.»