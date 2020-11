Fernando Santos, selecionador nacional, em declarações aos jornalistas após a goleada por 7-0 sobre a Andorra:

[Sobre a azia de quem não jogou, a intranquilidade de Ronaldo em frente à baliza e o recorde de Ali Daei em mira]

«Todos os que estavam na bancada estavam com azia. Todos queriam jogar. É uma bênção ter 23 jogadores. E os que vão para a bancada entram com a mesma atitude com se nada tivesse acontecido se for preciso entrarem. As iscas que eles comem são boas [risos] e rapidamente passa.

Ronaldo não precisa de jogar com a Andorra e marcar golos para ser o melhor marcador do Mundo, porque vai ser. Ronaldo esteve 19 dias sem jogar, confinado em casa. É um dos jogadores que mais precisam de ter algum ritmo competitivo.

Ansioso? Não sei se entrou ansioso. Mas claro que um jogador quer marcar golos.»